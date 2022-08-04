​Сарри: «Я начинал с любителей, а Моуринью – сразу с «Барселоны»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался о Жозе Моуринью, работающем у руля «Ромы».

«Мне нравится Моуринью, но мы разные. Наши отличия в основном зависят от нашего происхождения. Я начинал с любителей, а он – сразу с «Барселоны». Между клубами «Стиа» и «Барселона» есть большая разница», - высказался Сарри, давая интервью для Corriere dello Sport.

Отметим, что Жозе Моуринью работал в тренерском штабе «Барселоны» с 1996 по 2000 год. Правда, до того момента он уже успел поработать в Португалии.

«Лацио» и «Рома» являются непримиримыми соперниками. Первое римское дерби в новом чемпионате Италии пройдёт в начале ноября.