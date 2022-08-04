Сарри намекнул на проблему, которая у него была в работе с Роналду

В сезоне 2019/2020 Маурицио Сарри посчастливилось поработать с Криштиану Роналду в «Ювентусе». Известный тренер высказался о португальце и намекнул на проблему, которая у него была.

«Жаль, что я не тренировал Роналду, когда он был молодым. В «Ювентусе» он уже был мировой иконой.

Мне нравится футбол, в котором каждый игрок служит команде. Но такого чемпиона [как Роналду] нелегко убедить сменить курс», - высказался Сарри в ходе интервью для издания Corriere dello Sport.

В настоящий момент Криштиану Роналду является игроком «Манчестер Юнайтед», а Маурицио Сарри – главным тренером «Лацио».