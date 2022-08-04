​Кварацхелия: «Мой агент общался с «Наполи» два года»

Летний новичок «Наполи» Хвича Кварацхелия, известный в России по выступлениям за «Локомотив» и «Рубин», сказал несколько слов о своём новом клубе.

«Я находился в расположении сборной Грузии на товарищеских матчах. Мне позвонил агент и сказал, что есть возможность поехать в Италию, в «Наполи».

Мой агент общался с «Наполи» два года. Это одна из самых важных команд в мире, и я счастлив находиться здесь.

Я знаю, что в Неаполе есть отличная пицца, но я ещё её не пробовал. Я знаю, что здесь играл Диего Марадона, и это здорово. «Наполи» - клуб мирового класса, и я хочу внести здесь свой вклад», - слова Кварацхелии приводит Football Italia.