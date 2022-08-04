​Арустамян вспомнил, как «Аталанта» не отпустила Миранчука в «Лацио»

Алексей Миранчук был близок к переходу в «Торино», но «Аталанта» приняла решение о блокировке трансфера. Связано это с позицией главного тренера команды Джана Пьеро Гасперини – он попросил сохранить российского хавбека.

Рассуждая о ситуации Миранчука в своём телеграм-канале, известный инсайдер Нобель Арустамян вспомнил, как «Аталанта» не отпустила российского хавбека в римский «Лацио». Это произошло посреди сезона 2021/2022.

«История очень похожа на зимнюю, когда Алексей был в шаге, даже полушаге от «Лацио». В Италию на оформление сделки приезжали российские представители Миранчука. В итоге «Аталанта» в последний момент отказалась его отпускать», - написал Арустамян.

С момента своего перехода в «Аталанту» Алексей Миранчук провёл 56 матчей. В них полузащитник сборной России забил девять голов и семь раз ассистировал партнёрам.