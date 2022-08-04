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Чемпионат Италии. Серия А

Биджиев: «Склоняюсь к тому, что Гасперини всё-таки рассчитывает на Миранчука» эксклюзив

04 Августа 2022 • 16:09 Комментировать (2)

Бывший вратарь московских ЦСКА и «Локомотива», нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о том, что 19-летний полузащитник «Сочи» Егор Пруцев согласовал контракт с белградской «Црвеной Звездой».

- Тут сложный вопрос. Дело в том, какое количество игрового времени Алексей Миранчук будет получать. Если Гасперини заблокировал его переход в «Торино» из тех соображений, что рассчитывает на него на поле, это одна ситуация. А если по экономическим причинам, то это не очень хорошо для Алексея. Главный вопрос – это игровая практика. Склоняюсь к тому, что Гасперини всё-таки рассчитывает на помощь Миранчука на поле, по ходу сезона «Аталанте» потребуется большая обойма.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Чемпионат Италии Алексей Миранчук Хасанби Биджиев
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