Бывший вратарь московских ЦСКА и «Локомотива», нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о том, что 19-летний полузащитник «Сочи» Егор Пруцев согласовал контракт с белградской «Црвеной Звездой».

- Тут сложный вопрос. Дело в том, какое количество игрового времени Алексей Миранчук будет получать. Если Гасперини заблокировал его переход в «Торино» из тех соображений, что рассчитывает на него на поле, это одна ситуация. А если по экономическим причинам, то это не очень хорошо для Алексея. Главный вопрос – это игровая практика. Склоняюсь к тому, что Гасперини всё-таки рассчитывает на помощь Миранчука на поле, по ходу сезона «Аталанте» потребуется большая обойма.