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Чемпионат Италии. Серия А

​В Италии показали, как Кокорин уезжает с базы «Фиорентины» на роскошном Porsche - россиянин не тренируется с командой

04 Августа 2022 • 14:22 Комментировать

Будущее Александра Кокорина остаётся туманным. Судя по всему, «Фиорентина» обсуждает расторжение контракта с российским форвардом, но переговоры идут тяжело. Поговаривают, что Кокорин рискует не попасть в заявку «фиалок» на сезон и, по сути, остаться без футбола. 

В настоящий момент Кокорин тренируется отдельно от команды, о чём рассказывает портал FirenzeViola. Там же было опубликовано видео, на котором российский футболист уезжает с базы «фиалок» на роскошном чёрном Porsche.

Первый матч нового чемпионата Италии «Фиорентина» проведёт в воскресенье, 14 августа. Александр Кокорин и компания будут играть против «Кремонезе».

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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