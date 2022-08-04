​В Италии показали, как Кокорин уезжает с базы «Фиорентины» на роскошном Porsche - россиянин не тренируется с командой

Будущее Александра Кокорина остаётся туманным. Судя по всему, «Фиорентина» обсуждает расторжение контракта с российским форвардом, но переговоры идут тяжело. Поговаривают, что Кокорин рискует не попасть в заявку «фиалок» на сезон и, по сути, остаться без футбола.

В настоящий момент Кокорин тренируется отдельно от команды, о чём рассказывает портал FirenzeViola. Там же было опубликовано видео, на котором российский футболист уезжает с базы «фиалок» на роскошном чёрном Porsche.

Первый матч нового чемпионата Италии «Фиорентина» проведёт в воскресенье, 14 августа. Александр Кокорин и компания будут играть против «Кремонезе».