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Чемпионат Италии. Серия А

​Журналисты подкараулили Санчеса у ресторана и спросили о его будущем

04 Августа 2022 • 14:13 Комментировать

Итальянские журналисты узнали о планах Алексиса Санчеса поужинать в ресторане со своим агентом Фернандо Феличевичем. Представители СМИ подкараулили чилийского форварда на улице около заведения и задали ему несколько вопросов о будущем.

«Я ещё ничего не решил. Я спокоен. Я хочу играть в футбол», - высказался Санчес, чьи слова приводит портал Goal.

«Моё будущее в «Интере»? Ещё рано прощаться с фанатами», - добавил чилиец, предложив за подробностями обращаться к его агенту.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Алексис Санчес договорился с «Интером» о расторжении трудового соглашения.  

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алексис Санчес Трансферы футбола - лето 2022
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