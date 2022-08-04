Защитник «ПСЖ» – одна из главных целей «Милана» на лето

«Милан» не теряет надежд заполучить защитника «ПСЖ» Абду Диалло. По информации от RMC Sport, итальянский клуб в ближайшее время может вернуться за сенегальцем.

Главной целью «Милана» на позицию центрального защитника был Свен Ботман, но нидерландец больше предпочёл вариант с «Ньюкаслом». Теперь же «россонери» рассматривают более бюджетные варианты, среди которых как раз есть Диалло.

Руководство «ПСЖ» уже сообщило самому Диалло, что тот не входит в планы клуба на будущее. Спортивный директор Луис Кампос старается поскорее избавиться от футболиста.