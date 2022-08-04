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Чемпионат Италии. Серия А

Защитник «ПСЖ» – одна из главных целей «Милана» на лето

04 Августа 2022 • 11:52 Комментировать

«Милан» не теряет надежд заполучить защитника «ПСЖ» Абду Диалло. По информации от RMC Sport, итальянский клуб в ближайшее время может вернуться за сенегальцем.

Главной целью «Милана» на позицию центрального защитника был Свен Ботман, но нидерландец больше предпочёл вариант с «Ньюкаслом». Теперь же «россонери» рассматривают более бюджетные варианты, среди которых как раз есть Диалло.

Руководство «ПСЖ» уже сообщило самому Диалло, что тот не входит в планы клуба на будущее. Спортивный директор Луис Кампос старается поскорее избавиться от футболиста.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Абду Диалло Трансферы футбола - лето 2022
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