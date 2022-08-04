Кокорин рискует выпасть из футбола на год

Российский нападающий Александр Кокорин рискует остаться вне заявки «Фиорентины» на предстоящий сезон. Об этом «РБ Спорту» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Невозможно представить, чтобы Кокорин остался в команде. Велика вероятность, что даже если он не уйдет, «Фиорентина» просто не включит его в заявку», - сказал источник.

Срок действующего контракта россиянина с флорентийским клубом рассчитан до середины 2024 года. «Фиорентина» хотела избавиться от нападающего этим летом, однако не получила предложений по его трансферу.

В минувшем розыгрыше Серии А 31-летний форвард принял участие лишь в шести матчах.