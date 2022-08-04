Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Два клуба Серии А сразятся за форварда «Интера»

04 Августа 2022 • 09:58 Комментировать

Форвард Андреа Пинамонти, правами на которого владеет миланский «Интер», пользуется спросом среди клубов итальянской Серии А.

Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, очередным претендентом на 23-летнего нападающего стал «Сассуоло». «Чёрно-зелёные» намерены побороться за футболиста с «Аталантой».

В свою очередь руководство «Интера» готово расстаться с Пинамонти, если за него предложат 18 миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 нападающий выступал на правах аренды за «Эмполи». Андреа принял участие в 37 встречах, записав себе в актив 13 забитых мячей и две результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аталанта Сассуоло Андреа Пинамонти Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Августа
10:48 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» хочет приобрести хавбека «Аталанты»
10:33 · Италия. Серия А
Кокорин рискует выпасть из футбола на год 1
10:12 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нацелен на трансфер полузащитника «Челси»
09:58 · Италия. Серия А
Два клуба Серии А сразятся за форварда «Интера»
09:51 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет усилиться нападающим «Атлетико»
09:30 · Италия. Серия А
Санчес договорился с «Интером» о расторжении контракта
09:11 · Италия. Серия А
Раскрыты детали трансфера Вейналдума из «ПСЖ» в «Рому»
08:58 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов купить форварда сборной Италии
08:51 · Италия. Серия А
Берлускони хочет подписать топ-форварда «ПСЖ»
08:27 · Италия. Серия А
Сарри анонсировал уход одного из лидеров «Лацио»
07:44 · Италия. Серия А
«Марсель» хочет купить игрока «Ромы»
07:32 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл усиление в клубе Серии А
07:03 · Италия. Серия А
Мертенс попрощался с «Наполи»
06:48 · Италия. Серия А
«Ювентус» договорился с полузащитником «ПСЖ»
03 Августа
23:54 · Италия. Серия Б
Джилардино: «Горжусь новой работой»
Все новости
Рекомендуем