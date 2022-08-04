Два клуба Серии А сразятся за форварда «Интера»

Форвард Андреа Пинамонти, правами на которого владеет миланский «Интер», пользуется спросом среди клубов итальянской Серии А.

Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, очередным претендентом на 23-летнего нападающего стал «Сассуоло». «Чёрно-зелёные» намерены побороться за футболиста с «Аталантой».

В свою очередь руководство «Интера» готово расстаться с Пинамонти, если за него предложат 18 миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 нападающий выступал на правах аренды за «Эмполи». Андреа принял участие в 37 встречах, записав себе в актив 13 забитых мячей и две результативные передачи.