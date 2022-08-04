«Ювентус» хочет усилиться нападающим «Атлетико»

Туринский «Ювентус» подыскивает усиление в атакующую линию. Как стало известно журналисту Джанлуке ди Марцио, «старая синьора» готова рассмотреть вариант с возвращением испанского форварда Альваро Мораты, выступавшего за «бьянконери» в прошлом сезоне на правах аренды.

Итальянский гранд ведет переговоры с мадридским «Атлетико» о переходе нападающего. Если с «матрасниками» не получится договориться, туринцы перейдут к другим вариантам.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Италии Альваро провел 35 поединков, в которых отметился девятью забитыми мячами (один – с пенальти) и семью результативными передачами.