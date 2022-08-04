Санчес договорился с «Интером» о расторжении контракта

Чилийский форвард Алексис Санчес договорился с миланским «Интером» о расторжении трудового соглашения. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Фабрицио Романо.

В ближайшее время стороны оформят все документы, после чего нападающий станет свободным агентом. Алексис не будет долгое время оставаться без работы, его уже ждут в чемпионате Франции. Подписать контракт с 33-летним игроком готов «Марсель».

Ранее сообщалось, что «нерадзурри» заплатят Алексису пять миллионов евро за досрочное расторжение контракта. В составе миланского коллектива Санчес выступал с 2019 года.