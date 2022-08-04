Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» назвала условие трансфера Миранчука

04 Августа 2022 • 09:18 Комментировать

Стала известна одна из причин, почему «Аталанта» не отпускает российского полузащитника Алексея Миранчука. По сообщениям Джанлуки ди Марцио, бергамаски не согласны на аренду футболиста. В клубе готовы рассмотреть только вариант полноценной продажи россиянина.

Ранее сообщалось, что в услугах Алексея заинтересован «Торино». Туринский клуб хотел арендовать полузащитника с правом последующего выкупа. Такое предложение не устроило «Аталанту», и клуб наложил запрет на трансфер футболиста.

Миранчук перешел в команду из Бергамо в сентябре 2020 года. За время, проведенное в клубе, он сыграл 56 поединков, забил девять мячей и сделал семь ассистов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Августа
10:48 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» хочет приобрести хавбека «Аталанты»
10:33 · Италия. Серия А
Кокорин рискует выпасть из футбола на год 1
10:12 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нацелен на трансфер полузащитника «Челси»
09:58 · Италия. Серия А
Два клуба Серии А сразятся за форварда «Интера»
09:51 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет усилиться нападающим «Атлетико»
09:30 · Италия. Серия А
Санчес договорился с «Интером» о расторжении контракта
09:11 · Италия. Серия А
Раскрыты детали трансфера Вейналдума из «ПСЖ» в «Рому»
08:58 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов купить форварда сборной Италии
08:51 · Италия. Серия А
Берлускони хочет подписать топ-форварда «ПСЖ»
08:27 · Италия. Серия А
Сарри анонсировал уход одного из лидеров «Лацио»
07:44 · Италия. Серия А
«Марсель» хочет купить игрока «Ромы»
07:32 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл усиление в клубе Серии А
07:03 · Италия. Серия А
Мертенс попрощался с «Наполи»
06:48 · Италия. Серия А
«Ювентус» договорился с полузащитником «ПСЖ»
03 Августа
23:54 · Италия. Серия Б
Джилардино: «Горжусь новой работой»
Все новости
Рекомендуем