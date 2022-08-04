«Аталанта» назвала условие трансфера Миранчука

Стала известна одна из причин, почему «Аталанта» не отпускает российского полузащитника Алексея Миранчука. По сообщениям Джанлуки ди Марцио, бергамаски не согласны на аренду футболиста. В клубе готовы рассмотреть только вариант полноценной продажи россиянина.

Ранее сообщалось, что в услугах Алексея заинтересован «Торино». Туринский клуб хотел арендовать полузащитника с правом последующего выкупа. Такое предложение не устроило «Аталанту», и клуб наложил запрет на трансфер футболиста.

Миранчук перешел в команду из Бергамо в сентябре 2020 года. За время, проведенное в клубе, он сыграл 56 поединков, забил девять мячей и сделал семь ассистов.