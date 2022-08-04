Раскрыты детали трансфера Вейналдума из «ПСЖ» в «Рому»

Хавбек «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум вскоре станет игроком «Ромы». Журналист Николо Скира посредством своих соцсетей рассказал о деталях трансфера голландского полузащитника.

Итальянский клуб оформит аренду 31-летнего футболиста до конца сезона-2022/2023 с обязательным выкупом, если Джорджиньо примет участие в 50% матчей «волков», а клуб пробьется в Лигу чемпионов. При этом французская сторона будет выплачивать Вейналдуму 40 процентов оклада.

В минувшем сезоне голландец поучаствовал в 38 поединках за парижан во всех турнирах. Он отметился тремя голами и тремя ассистами.