«Ювентус» готов купить форварда сборной Италии

Нападающий сборной Италии и «Сассуоло» Джакомо Распадори находится в сфере интересов туринского «Ювентуса». По данным Джанлуки ди Марцио, «старая синьора» рассматривает кандидатуру 22-летнего форварда в качестве альтернативы Мойзе Кину, которого могут продать этим летом.

Туринский гранд в последнее время ведет активные переговоры с агентом Распадори. «Ювентус» готов составить конкуренцию в борьбе за игрока «Наполи», предложившему за трансфер Джакомо 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Серии А нападающий забил десять голов и сделал пять результативных передач в 36 поединках.