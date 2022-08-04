Берлускони хочет подписать топ-форварда «ПСЖ»

Аргентинский центрфорвард Мауро Икарди, который не получает стабильной игровой практики в «ПСЖ», может вернуться в итальянский чемпионат.

Согласно сведениям журналистов Fichajes, заинтересованность в услугах 29-летнего нападающего проявляет «Монца», вышедшая в элитный дивизион итальянского футбола. Клуб, которым руководит Сильвио Берлускони, рассчитывает оформить аренду Икарди на сезон-2022/2023.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Мауро со стороны дортмундской «Боруссии» и лондонского «Арсенала», однако до переговоров дело так и не дошло.

В прошлом сезоне аргентинец забил четыре мяча в 24 матчах Лиги 1.