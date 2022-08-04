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Чемпионат Италии. Серия А

Берлускони хочет подписать топ-форварда «ПСЖ»

04 Августа 2022 • 08:51 Комментировать

Аргентинский центрфорвард Мауро Икарди, который не получает стабильной игровой практики в «ПСЖ», может вернуться в итальянский чемпионат.

Согласно сведениям журналистов Fichajes, заинтересованность в услугах 29-летнего нападающего проявляет «Монца», вышедшая в элитный дивизион итальянского футбола. Клуб, которым руководит Сильвио Берлускони, рассчитывает оформить аренду Икарди на сезон-2022/2023.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Мауро со стороны дортмундской «Боруссии» и лондонского «Арсенала», однако до переговоров дело так и не дошло.

В прошлом сезоне аргентинец забил четыре мяча в 24 матчах Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сильвио Берлускони ПСЖ Мауро Икарди Монца Трансферы футбола - лето 2022
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