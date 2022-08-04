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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри анонсировал уход одного из лидеров «Лацио»

04 Августа 2022 • 08:27 Комментировать

Испанский полузащитник Луис Альберто принял решение покинуть римский «Лацио» в текущее трансферное окно. Об этом в разговоре с представителями СМИ поведал наставник команды Маурицио Сарри.

«Альберто хочет вернуться в Испанию. Ему интересен переход в «Севилью». Но пока не знаю, уйдет он этим летом или позже», - приводятся слова специалиста на страницах Corriere dello Sport.

Луис связан контрактными обязательствами с римским клубом до середины 2025 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 44 поединках за «орлов», записав на свой счет пять забитых мячей и 12 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Севилья Луис Альберто Маурицио Сарри Трансферы футбола - лето 2022
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