Сарри анонсировал уход одного из лидеров «Лацио»

Испанский полузащитник Луис Альберто принял решение покинуть римский «Лацио» в текущее трансферное окно. Об этом в разговоре с представителями СМИ поведал наставник команды Маурицио Сарри.

«Альберто хочет вернуться в Испанию. Ему интересен переход в «Севилью». Но пока не знаю, уйдет он этим летом или позже», - приводятся слова специалиста на страницах Corriere dello Sport.

Луис связан контрактными обязательствами с римским клубом до середины 2025 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 44 поединках за «орлов», записав на свой счет пять забитых мячей и 12 голевых передач.