«Марсель» хочет купить игрока «Ромы»

Французский полузащитник «Ромы» Жордан Верету может этим летом вернуться к себе на родину, где поиграл за «Нант» и «Сент-Этьен». Об этом сообщил в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Как информирует инсайдер, заполучить 29-летнего игрока в свои ряды рассчитывает «Марсель». Представители провансальского клуба уже вступили в переговоры с римлянами по этому трансферу.

Напомним, что Жордан пополнил ряды «Ромы» в 2019 году. Его контракт с «волками» рассчитан до лета 2024 года. Его рыночный ценник – 17 миллионов евро.

В прошлом сезоне Верету сыграл 36 матчей в Серии А, забил четыре гола и отдал восемь ассистов.