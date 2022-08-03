​Колосков не понимает, как «Аталанта» может блокировать переход Миранчука

Алексей Миранчук не перешёл в «Торино». Трансфер российского полузащитника был заблокирован из-за соответствующего решения главного тренера команды Джана Пьеро Гасперини.

По поводу сложившейся ситуации высказался Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом Российского футбольного союза.

«Как можно блокировать трансфер, если человека не ставят в состав? Где рационализм в действиях руководства «Аталанты»? Если его не выпускают или выпускают на 10-15 минут, зачем его держать?» - вопрошает Колосков, давая комментарий для «Спорт-Экспресса».

Алексей Миранчук переходил в «Аталанту» в начале осени 2020 года. С тех пор российский футболист провёл за бергамасков в официальных соревнованиях 56 матчей. В них Миранчук забил девять голов и отдал семь результативных передач на партнёров.