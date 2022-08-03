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Чемпионат Италии. Серия А

​Первый тренер Миранчука призвал «Аталанту» «быть мужиками» и отпустить игрока

03 Августа 2022 • 18:56 Комментировать

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини решил заблокировать переход Алексея Миранчука в «Торино», о чём рассказал гендиректор клуба из Бергамо. По поводу сложившейся ситуации высказался первый тренер российского хавбека Александр Воронков.

По словам Воронкова, на протяжении двух лет Гасперини игнорировал Миранчука, несмотря на его показатели. В такой ситуации любой игрок не сможет добиваться прогресса, считает экс-наставник Алексея.

«Считаю, «Аталанте» нужно дать возможность Алексею уйти и быть мужиками. Признать свои ошибки и всем вместе идти дальше, но по разным путям. Обняться, пожать друг другу руки и душевно разойтись в другие стороны», - высказался Воронков, слова которого приводит на своих страницах sport24.

За два года в «Аталанте» Алексей Миранчук провёл 56 официальных матчей. На счету российского полузащитника девять голов и семь результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук Александр Воронков
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