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Чемпионат Италии. Серия А

​Может ли Миранчук уйти из «Аталанты» после блокировки трансфера – в клубе ответили

03 Августа 2022 • 16:43 Комментировать

Алексей Миранчук был близок к переходу в «Торино», но трансфер был заблокирован по решению рулевого «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини. На сегодняшний день будущее российского полузащитника туманно. Комментарий на этот счёт дал Тони Д’Амико, занимающий должность спортивного директора клуба из Бергамо.

«Мы примем решение по игроку позже», - сказал Д’Амико после вопроса о том, может ли Миранчук всё же уйти из «Аталанты» этим летом. Слова функционера приводит на своих страницах «Чемпионат».

Цвета «Аталанты» Алексей Миранчук защищает с осени 2020 года после трансфера из «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Трансферы футбола - лето 2022 Тони д'Амико
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