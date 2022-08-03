Мертенс отказался переходить к принципиальным соперникам «Наполи»

Нападающий Дрис Мертенс отказался переходить в туринский «Ювентус». По информации от Football Italia, бельгиец не стал этого делать в знак уважения к «Наполи», за который форвард выступал с 2013 по 2022 год.

Напомним, что Мертенс является лучшим бомбардиром в истории «Наполи». Пару лет назад бельгиец обошёл в списке голеадоров клуба таких игроков, как Диего Марадона и Марек Хамшик.

Одним из вариантов для Мертенса в Серии А является «Салернитана», где до сих пор выступает экс-игрок мюнхенской «Баварии» Франк Рибери. Тем не менее, Дрис пока не спешит принимать это предложение.

Игрок находится в статусе свободного агента с июля. «Наполи» не смог удовлетворить его финансовые требования по новому контракту.