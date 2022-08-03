Мертенс отказался переходить к принципиальным соперникам «Наполи»

Напомним, что Мертенс является лучшим бомбардиром в истории «Наполи». Пару лет назад бельгиец обошёл в списке голеадоров клуба таких игроков, как Диего Марадона и Марек Хамшик.
Одним из вариантов для Мертенса в Серии А является «Салернитана», где до сих пор выступает экс-игрок мюнхенской «Баварии» Франк Рибери. Тем не менее, Дрис пока не спешит принимать это предложение.
Игрок находится в статусе свободного агента с июля. «Наполи» не смог удовлетворить его финансовые требования по новому контракту.