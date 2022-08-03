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Чемпионат Италии. Серия А

​Трансфер Миранчука в «Торино» заблокирован – в «Аталанте» раскрыли причину

03 Августа 2022 • 15:23 Комментировать

Казалось, что вот-вот Алексей Миранчук сменит «Аталанту» на «Торино», но трансферный процесс был приостановлен. По поводу ситуации высказался генеральный директор клуба из Бергамо Лука Перкасси.

«Мы общались с «Торино», но после долгого разговора с тренером он попросил нас задержать Миранчука. На данный момент операция заблокирована. Нас попросил об этом Гасперини», - слова Перкасси приводит Corriere dello Sport.

Пока непонятно, будет ли переговорный процесс разблокирован. Если нет, то Алексей Миранчук может остаться в «Аталанте» ещё как минимум на полгода.

Напомним, что Алексей Миранчук играет за «Аталанту» с осени 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Маурицио Викторино Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук Трансферы футбола - лето 2022 Лука Перкасси
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