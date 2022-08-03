«Ницца» объявила о подписании защитника из Серии А

Защитник «Эмполи» Маттиа Вити пополнил состав «Ниццы». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Отметим, что в договоре есть пункт о том, что «Эмполи» получит десять процентов от дальнейшей продажи футболиста. Согласно данным портала transfermarkt сумма трансфера составила 13 миллионов евро.

В минувшем сезоне Вити принял участие в 22 встречах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Длительность трудового соглашения с «Ниццей» не разглашается.

На данный момент 20-летний игрок вызывается в сборную Италии до 21 года.

В первом туре Лиги 1 «Ницца» в гостях встретится с «Тулузой», игра пройдет 7 августа.