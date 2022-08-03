Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ницца» объявила о подписании защитника из Серии А

03 Августа 2022 • 14:39 Комментировать
Тулуза
...
Ницца
2.80 3.40 2.45
07.08 14:00

Защитник «Эмполи» Маттиа Вити пополнил состав «Ниццы». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Отметим, что в договоре есть пункт о том, что «Эмполи» получит десять процентов от дальнейшей продажи футболиста. Согласно данным портала transfermarkt сумма трансфера составила 13 миллионов евро.

В минувшем сезоне Вити принял участие в 22 встречах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Длительность трудового соглашения с «Ниццей» не разглашается.  

На данный момент 20-летний игрок вызывается в сборную Италии до 21 года.

В первом туре Лиги 1 «Ницца» в гостях встретится с «Тулузой», игра пройдет 7 августа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ницца Эмполи Трансферы футбола - лето 2022 Маттиа Вити
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТУЛУЗА НИЦЦА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Августа
14:58 · Италия. Серия А
Артур близок к возвращению в Ла Лигу
14:54 · Италия. Серия А
Альберто покинет «Лацио» за 25 миллионов евро
14:39 · Италия. Серия А
«Ницца» объявила о подписании защитника из Серии А
13:40 · Италия. Серия А
«Торино» и «Аталанта» не могут договориться по сумме выкупа Миранчука
11:38 · Италия. Серия А
«Фиорентина» хочет решить судьбу Миленковича в течение 48 часов
11:02 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Арсенала» находится в шаге от перехода в клуб из Серии А
10:51 · Англия. Премьер-лига
Дюмфрис готов покинуть «Интер» ради гранда АПЛ 1
10:41 · Англия. Премьер-лига
На Байи претендуют три клуба
09:50 · Англия. Премьер-лига
Клуб Серии А нацелился на футболиста «Арсенала» 1
09:37 · Италия. Серия А
Раскрыта зарплата Белотти в команде Моуринью
09:36 · Италия. Серия А
«Рома» и «ПСЖ» согласовывают последние детали трансфера Вейналдума
09:03 · Италия. Серия А
Назван фаворит на трансфер Шомуродова
08:31 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» назвал главную цель на остаток трансферного окна
07:58 · Италия. Серия А
Звезда сборной Голландии подписал контракт с клубом Моуринью 1
07:16 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелился на экс-звезду «Наполи»
Все новости
Рекомендуем