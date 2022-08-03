По эксклюзивной информации от сетевого издания, сделка между «Ромой» и «Болоньей» о переходе Элдора Шомуродова может не состояться.

Ранее известный инсайдер Джанлука ди Марцио сообщал, что стороны близки к соглашению. Римляне настаивают на включении в контракт сумму обязательного выкупа в 9 миллионов евро, тогда как «Болонья» пока не готова на это пойти и предлагает либо существенно меньшую сумму выкупа, либо вообще исключить этот пункт из соглашения.

За ситуацией внимательно следят в «Торино» и «Сассуоло». Причем, «нероверди» готовы пойти на условия «Ромы». Также на «Рому» выходил с предложением «Вулверхэмптон», который готов на полноценный трансфер, но приоритетом Шомуродова является остаться в Серии А. По этой же причине он не стал рассматривать предложения от двух клубов из Германии.