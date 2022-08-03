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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» хочет решить судьбу Миленковича в течение 48 часов

03 Августа 2022 • 11:38 Комментировать

Итальянская «Фиорентина» намерена решить вопрос с будущим своего центрального защитника Николы Миленковича в течение ближайших 48 часов. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Николо Скира.

Клуб предложил сербу новый контракт до 2025 года с зарплатой в размере 3,5 миллионов евро в год. Если игрок решить отказаться и уйти, «Фиорентина» будет готова расстаться с ним за 15 миллионов евро.

Напомним, что Никола Миленкович входит в сферу интересов туринского «Ювентуса» и миланского «Интера». У футболиста сборной Сербии остался всего год по действующему контракту с «Фиорентиной».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Фиорентина Никола Миленкович Трансферы футбола - лето 2022
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