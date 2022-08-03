Раскрыта зарплата Белотти в команде Моуринью

Столичная «Рома» близка к подписанию экс-нападающего «Торино» Андреа Белотти, имеющего опыт выступлений за сборную Италии.

По сообщениям Roma Press, центрфорвард пополнит ряды римского коллектива в ближайшие дни. Белотти уже договорился с «волками» о подписании долгосрочного трудового договора с заработной платой в размере 2,8 миллиона евро за сезон.

Напомним, что Андреа выступал за «Торино» с 2015 года. В прошедшем розыгрыше чемпионата Италии нападающий провел 22 поединка, в которых записал себе в актив восемь голов (три – пенальти) и одну результативную передачу.