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Чемпионат Италии. Серия А

Раскрыта зарплата Белотти в команде Моуринью

03 Августа 2022 • 09:37 Комментировать

Столичная «Рома» близка к подписанию экс-нападающего «Торино» Андреа Белотти, имеющего опыт выступлений за сборную Италии.

По сообщениям Roma Press, центрфорвард пополнит ряды римского коллектива в ближайшие дни. Белотти уже договорился с «волками» о подписании долгосрочного трудового договора с заработной платой в размере 2,8 миллиона евро за сезон.

Напомним, что Андреа выступал за «Торино» с 2015 года. В прошедшем розыгрыше чемпионата Италии нападающий провел 22 поединка, в которых записал себе в актив восемь голов (три – пенальти) и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Андреа Белотти
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