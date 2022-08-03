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Чемпионат Италии. Серия А

Назван фаворит на трансфер Шомуродова

03 Августа 2022 • 09:03 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не видит в составе своей команды экс-нападающего «Ростова» Элдора Шомуродова. В связи с этим агент игрока занимается поиском нового клуба для своего клиента.

По сообщениям Sportitalia, основным претендентом на Шомуродова является «Торино». Также этот клуб проявляет интерес к российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

Ранее в прессе появилась информация о том, что оформить переход Шомуродова желает «Вулверхэмптон».

В прошлом сезоне чемпионата Италии Элдор провел 28 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Элдор Шомуродов Трансферы футбола - лето 2022
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