Назван фаворит на трансфер Шомуродова

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не видит в составе своей команды экс-нападающего «Ростова» Элдора Шомуродова. В связи с этим агент игрока занимается поиском нового клуба для своего клиента.

По сообщениям Sportitalia, основным претендентом на Шомуродова является «Торино». Также этот клуб проявляет интерес к российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

Ранее в прессе появилась информация о том, что оформить переход Шомуродова желает «Вулверхэмптон».

В прошлом сезоне чемпионата Италии Элдор провел 28 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.