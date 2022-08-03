Звезда сборной Голландии подписал контракт с клубом Моуринью

Звездный голландский полузащитник Джорджиньо Вейналдум продолжит карьеру в итальянском чемпионате. 31-летний футболист переходит из «ПСЖ» в столичную «Рому», об этом сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным журналиста, Джорджиньо уже подписал трудовое соглашение с «волками». Он будет выступать за итальянскую команду на правах аренды.

В минувшем сезоне голландец принял участие в 38 поединках за «ПСЖ», в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Контракт Вейналдума с парижанами рассчитан до лета 2024 года.