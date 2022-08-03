«Ювентус» нацелился на экс-звезду «Наполи»

Бельгийский форвард Дрис Мертенс, покинувший этим летом «Наполи», может перейти в другой итальянский клуб. Согласно сообщениям La Gazzetta dello Sport, заинтересованность в услугах свободного агента проявляет туринский «Ювентус».

«Старая синьора» готова удовлетворить финансовые запросы 33-летнего футболиста. Дрис хочет получать зарплату в размере пяти миллионов евро в год.

Мертенс защищал цвета неаполитанского коллектива с 2013 года. По окончании сезона-2021/2022 у него истек срок действия контракта с клубом.

В составе «Наполи» бельгиец провел 397 поединков, в которых забил 148 мячей и сделал 90 голевых передач.