«Специя» хочет подписать защитника сборной Уэльса

Валлийский защитник Этан Ампаду, права на которого принадлежат лондонскому «Челси», может перебраться в «Специю».

По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, руководители итальянской команды планируют в ближайшее время договориться с лондонцами по поводу перехода 21-летнего валлийского футболиста. «Синие» не против расстаться с игроком, который в прошлом сезоне на правах аренды уже выступал в Серии А. Ампаду играл за «Венецию».

В прошлом сезоне Этан Ампаду провёл в итальянской лиге 29 поединков, в которых отметился тремя ассистами. Валлиец также получил 11 жёлтых карточек и схлопотал два удаления.