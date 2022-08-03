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Чемпионат Италии. Серия А

«Специя» хочет подписать защитника сборной Уэльса

03 Августа 2022 • 05:35 Комментировать

Валлийский защитник Этан Ампаду, права на которого принадлежат лондонскому «Челси», может перебраться в «Специю».

По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, руководители итальянской команды планируют в ближайшее время договориться с лондонцами по поводу перехода 21-летнего валлийского футболиста. «Синие» не против расстаться с игроком, который в прошлом сезоне на правах аренды уже выступал в Серии А. Ампаду играл за «Венецию».

В прошлом сезоне Этан Ампаду провёл в итальянской лиге 29 поединков, в которых отметился тремя ассистами. Валлиец также получил 11 жёлтых карточек и схлопотал два удаления.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Специя Этан Ампаду Трансферы футбола - лето 2022
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