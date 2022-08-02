​Соседи сделали сюрприз Матичу

В первый день августа Неманья Матич, который в летнее трансферное окно перебрался в «Рому», отметил свой 34-й день рождения. По этому случаю соседи сделали сербскому футболисту сюрприз. Войдя в лифт, Матич увидел лист с написанными от руки поздравлениями от жителей дома. На листе были надписи на сербском и английском языках. Соответствующее видео полузащитник «Ромы» опубликовал в социальных сетях.

Неманья Матич перебрался в «Рому» в статусе свободного агента. Ранее серб на протяжении четырёх лет выступал за «Манчестер Юнайтед».

Первый матч нового чемпионата Италии «Рома» проведёт 14 августа против «Салернитаны».