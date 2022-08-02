Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Погба проконсультировался с хирургом и будет принимать решение – у него три варианта

02 Августа 2022 • 19:16 Комментировать

Травмировавший колено Поль Погба во вторник днём улетел из Лиона в Турин на частном самолёте после консультации с хирургом. Теперь французский хавбек «Ювентус» будет принимать решение о том, как ему быть дальше.

Как сообщает итальянский Sky, Погба имеет три варианта. Первый вариант наименее вероятен – он заключается в консервативной терапии. Второй вариант подразумевает удаление части мениска. При таком раскладе футболист пропустит 2-3 месяца, но колено может оказаться проблемным в долгосрочной перспективе. Вариант номер три предусматривает операцию по наложению швов на мениск. Проблема решилась бы раз и навсегда, но в таком случае Погба рискует пропустить чемпионат мира в Катаре. Выбор за игроком.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Августа
19:53 · Италия. Серия А
​Соседи сделали сюрприз Матичу
19:46 · Англия. Премьер-лига
Зелиньски принял решение не переходить в «Вест Хэм»
19:16 · Италия. Серия А
​Погба проконсультировался с хирургом и будет принимать решение – у него три варианта
19:04 · Италия. Серия Б
Ваноли может возглавить клуб и Серии B
18:30 · Англия. Премьер-лига
В «Вулверхэмптоне» прокомментировали возможное подписание Шомуродова
17:36 · Италия. Серия Б
​Буффон ответил на вызов Фабрегаса
15:38 · Италия. Серия А
Каррера: Миранчук сможет показать свои лучшие качества в «Торино»
14:36 · Италия. Серия А
Сёмин: В «Торино» Миранчуку предстоит бороться за выживание
14:06 · Россия. Премьер-лига
Агент Бальде Кейта прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента ЦСКА
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и «Манчестер Сити» обсуждают громкий обмен
10:43 · Англия. Премьер-лига
Шомуродов может продолжить карьеру в АПЛ
10:26 · Италия. Серия А
Алексис Санчес договорился с топ-клубом из Франции
09:54 · Италия. Серия А
Борис Игнатьев — о переходе Миранчука в «Торино»: «У него есть хороший шанс проявить себя в клубе-середняке»
09:12 · Италия. Серия А
Трансфер Миранчука в Турин под угрозой срыва - названа причина
07:57 · Италия. Серия А
«Лацио» подписал экс-футболиста «Интера» 1 официально
Все новости
Рекомендуем