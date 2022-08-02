​Погба проконсультировался с хирургом и будет принимать решение – у него три варианта

Травмировавший колено Поль Погба во вторник днём улетел из Лиона в Турин на частном самолёте после консультации с хирургом. Теперь французский хавбек «Ювентус» будет принимать решение о том, как ему быть дальше.

Как сообщает итальянский Sky, Погба имеет три варианта. Первый вариант наименее вероятен – он заключается в консервативной терапии. Второй вариант подразумевает удаление части мениска. При таком раскладе футболист пропустит 2-3 месяца, но колено может оказаться проблемным в долгосрочной перспективе. Вариант номер три предусматривает операцию по наложению швов на мениск. Проблема решилась бы раз и навсегда, но в таком случае Погба рискует пропустить чемпионат мира в Катаре. Выбор за игроком.