Каррера: Миранчук сможет показать свои лучшие качества в «Торино»

Бывший рулевой «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

«Торино» — замечательный вариант для Миранчука. В Турине он будет развиваться. В этой команде он сможет проявить свои лучшие качества», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что самое главное для Миранчука — это возможность часто выходить на поле, ему есть, куда расти, «Торино» отлично подходит для него.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Алексей Миранчук может перейти в «Торино». Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.