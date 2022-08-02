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Чемпионат Италии. Серия А

Каррера: Миранчук сможет показать свои лучшие качества в «Торино»

02 Августа 2022 • 15:38 Комментировать

Бывший рулевой «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

«Торино» — замечательный вариант для Миранчука. В Турине он будет развиваться. В этой команде он сможет проявить свои лучшие качества», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что самое главное для Миранчука — это возможность часто выходить на поле, ему есть, куда расти, «Торино» отлично подходит для него.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Алексей Миранчук может перейти в «Торино». Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Массимо Каррера Алексей Миранчук
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