Сёмин: В «Торино» Миранчуку предстоит бороться за выживание

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

«Торино» борется за то, чтобы остаться в Серии А, поэтому у Миранчука предстоят достаточно большие сложности», — приводит слова Сёмина «КП Спорт».

Специалист отметил, что в «Аталанте» у Миранчука была борьба за высокие места, а в «Торино» предстоит бороться за выживание, в любом случае везде играть сложно.

Ранее сообщалось, что 26-летний полузащитник может перейти в «Торино». Портал transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в десять миллионов евро.