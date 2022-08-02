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Чемпионат Италии. Серия А

Сёмин: В «Торино» Миранчуку предстоит бороться за выживание

02 Августа 2022 • 14:36 Комментировать

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

«Торино» борется за то, чтобы остаться в Серии А, поэтому у Миранчука предстоят достаточно большие сложности», — приводит слова Сёмина «КП Спорт».

Специалист отметил, что в «Аталанте» у Миранчука была борьба за высокие места, а в «Торино» предстоит бороться за выживание, в любом случае везде играть сложно.

Ранее сообщалось, что 26-летний полузащитник может перейти в «Торино». Портал transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в десять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Юрий Сёмин Серия А Алексей Миранчук
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