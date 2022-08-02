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Чемпионат Италии. Серия А

Алексис Санчес договорился с топ-клубом из Франции

02 Августа 2022 • 10:26 Комментировать

Чилийский нападающий Алексис Санчес, который близок к расторжению трудового соглашения с миланским «Интером», продолжит карьеру во французском чемпионате.

Как стало известно Sky Sports, 33-летний форвард в ближайшее время присоединится к «Марселю». Санчес провел успешные переговоры с топ-клубом Лиги 1 и договорился об условиях сделки.

За свою карьеру Алексис поиграл в Испании, Англии и Италии. Теперь он попробует силы в новом для себя чемпионате.

В прошедшем розыгрыше Серии А чилиец принял участие в 27 поединках, записав на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Алексис Санчес Трансферы футбола - лето 2022
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