Алексис Санчес договорился с топ-клубом из Франции

Чилийский нападающий Алексис Санчес, который близок к расторжению трудового соглашения с миланским «Интером», продолжит карьеру во французском чемпионате.

Как стало известно Sky Sports, 33-летний форвард в ближайшее время присоединится к «Марселю». Санчес провел успешные переговоры с топ-клубом Лиги 1 и договорился об условиях сделки.

За свою карьеру Алексис поиграл в Испании, Англии и Италии. Теперь он попробует силы в новом для себя чемпионате.

В прошедшем розыгрыше Серии А чилиец принял участие в 27 поединках, записав на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.