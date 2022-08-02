Трансфер Миранчука в Турин под угрозой срыва - названа причина

«Торино» пока не договорился с «Аталантой» по трансферу российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщил в соцсетях инсайдер Джанлука ди Марцио.

Журналист проинформировал, что медицинский осмотр игрока отложен, поскольку бергамаски пока не дели согласия на его переход. Ранее в итальянской прессе сообщалось об аренде россиянина в туринский клуб с правом последующего выкупа за 12 миллионов евро.

Миранчук пополнил ряды команды из Бергамо в сентябре 2020 года. С того времени полузащитник принял участие в 56 поединках, отметившись девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.