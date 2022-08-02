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Чемпионат Италии. Серия А

Трансфер Миранчука в Турин под угрозой срыва - названа причина

02 Августа 2022 • 09:12 Комментировать

«Торино» пока не договорился с «Аталантой» по трансферу российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщил в соцсетях инсайдер Джанлука ди Марцио.

Журналист проинформировал, что медицинский осмотр игрока отложен, поскольку бергамаски пока не дели согласия на его переход. Ранее в итальянской прессе сообщалось об аренде россиянина в туринский клуб с правом последующего выкупа за 12 миллионов евро.

Миранчук пополнил ряды команды из Бергамо в сентябре 2020 года. С того времени полузащитник принял участие в 56 поединках, отметившись девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук Трансферы футбола - лето 2022
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