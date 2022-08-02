Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» подписал экс-футболиста «Интера» официально

02 Августа 2022 • 07:57 Комментировать (1)

Уругвайский полузащитник Матиас Весино перешел в римский «Лацио». Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.

30-летний футболист присоединился к «орлам» в статусе свободного агента. С римским клубом уругваец заключил долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2025 года.

Напомним, что предыдущим местом работы Матиаса был миланский «Интер». Игрок покинул «нерадзурри» этим летом после истечения срока контракта.

Весино выступал за «Интер» с 2017 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 22 поединках и отметился одним забитым мячом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Матиас Весино Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Августа
07:57 · Италия. Серия А
«Лацио» подписал экс-футболиста «Интера» 1 официально
06:31 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» предложил 20 миллионов евро за игрока сборной Дании
05:27 · Италия. Серия А
«Аталанта» продала украинского полузащитника в «Специю»
03:01 · Италия. Серия А
«Сампдория» просит за Дамсгора 25 миллионов евро
02:47 · Италия. Серия А
Во вторник окончательно станет ясно, сколько времени пропустит Погба - есть два варианта
01:58 · Италия. Серия А
Расторжение контракта Санчеса обойдётся «Интеру» в 4,5 млн евро
01:46 · Италия. Серия А
Наставник «Трабзонспора» высказался о возможном подписании Мертенса
00:46 · Италия. Серия А
Сабатини: «Милан» не допускал провальных трансферов при Мальдини и Массаре»
00:20 · Италия. Серия А
Президент «Сассуоло»: «Ювентус» и «Наполи» хотят купить Распадори»
00:06 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» видит в Роналду «нового Марадону» 3
00:02 · Италия. Серия А
Саншеш устал ждать предложения от «ПСЖ» и готов отправиться в «Милан» 1
01 Августа
23:57 · Италия. Серия А
Де Кетеларе вылетел в Италию: «Милан» завершает свой самый дорогой трансфер за последние три года
23:29 · Италия. Серия А
Защитник «Интера» продолжит карьеру в «Торино» официально
22:48 · Англия. Премьер-лига
Испанские СМИ назвали два наиболее вероятных варианта продолжения карьеры для Роналду
22:36 · Италия. Серия А
Гаттузо убедил игрока «Ювентуса» присоединиться к «Валенсии»
Все новости
Рекомендуем