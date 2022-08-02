Уругвайский полузащитник Матиас Весино перешел в римский «Лацио». Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.

30-летний футболист присоединился к «орлам» в статусе свободного агента. С римским клубом уругваец заключил долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2025 года.

Напомним, что предыдущим местом работы Матиаса был миланский «Интер». Игрок покинул «нерадзурри» этим летом после истечения срока контракта.

Весино выступал за «Интер» с 2017 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 22 поединках и отметился одним забитым мячом.