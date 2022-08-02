Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» продала украинского полузащитника в «Специю»

02 Августа 2022 • 05:27 Комментировать

Руководители «Аталанты» приняли решение продать украинского полузащитника Виктора Коваленко в «Специю».

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, 26-летний украинский футболист теперь будет выступать за «Специю» на постоянной основе. За полузащитника «перчинки» заплатят около двух миллионов евро. Напомним, что за «Специю» Коваленко уже выступал в прошлом сезоне на правах арендного соглашения. В составе «Аталанты» украинец провёл в Серии А лишь одну встречу.

В прошлом сезоне Виктор Коваленко провёл в итальянской лиге в составе «Специи» 26 матчей, в которых забил один гол и сделал четыре ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Серия А Специя Виктор Коваленко Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Августа
05:27 · Италия. Серия А
«Аталанта» продала украинского полузащитника в «Специю»
03:01 · Италия. Серия А
«Сампдория» просит за Дамсгора 25 миллионов евро
02:47 · Италия. Серия А
Во вторник окончательно станет ясно, сколько времени пропустит Погба - есть два варианта
01:58 · Италия. Серия А
Расторжение контракта Санчеса обойдётся «Интеру» в 4,5 млн евро
01:46 · Италия. Серия А
Наставник «Трабзонспора» высказался о возможном подписании Мертенса
00:46 · Италия. Серия А
Сабатини: «Милан» не допускал провальных трансферов при Мальдини и Массаре»
00:20 · Италия. Серия А
Президент «Сассуоло»: «Ювентус» и «Наполи» хотят купить Распадори»
00:06 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» видит в Роналду «нового Марадону» 3
00:02 · Италия. Серия А
Саншеш устал ждать предложения от «ПСЖ» и готов отправиться в «Милан» 1
01 Августа
23:57 · Италия. Серия А
Де Кетеларе вылетел в Италию: «Милан» завершает свой самый дорогой трансфер за последние три года
23:29 · Италия. Серия А
Защитник «Интера» продолжит карьеру в «Торино» официально
22:48 · Англия. Премьер-лига
Испанские СМИ назвали два наиболее вероятных варианта продолжения карьеры для Роналду
22:36 · Италия. Серия А
Гаттузо убедил игрока «Ювентуса» присоединиться к «Валенсии»
22:24 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов предложить «Лиону» своего игрока в обмен на Пакета
22:05 · Италия. Серия А
Роналдо прокомментировал приход Дибалы в «Рому»
Все новости
Рекомендуем