«Аталанта» продала украинского полузащитника в «Специю»

Руководители «Аталанты» приняли решение продать украинского полузащитника Виктора Коваленко в «Специю».

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, 26-летний украинский футболист теперь будет выступать за «Специю» на постоянной основе. За полузащитника «перчинки» заплатят около двух миллионов евро. Напомним, что за «Специю» Коваленко уже выступал в прошлом сезоне на правах арендного соглашения. В составе «Аталанты» украинец провёл в Серии А лишь одну встречу.

В прошлом сезоне Виктор Коваленко провёл в итальянской лиге в составе «Специи» 26 матчей, в которых забил один гол и сделал четыре ассиста.