Наставник «Трабзонспора» высказался о возможном подписании Мертенса

Главный тренер турецкого «Трабзонспора» Абдулла Авджи прокомментировал слухи об интересе клуба к экс-нападающему «Наполи» Дрису Мертенсу.

Бельгиец покинул «Наполи» после девяти лет выступлений за клуб, так и не договорившись о новом контракте. По информации итальянских СМИ, к 35-летнему форварду проявляют интерес как представители Серии А, так и «Трабзонспор». Однако последний вариант, похоже, можно вычеркнуть: «Мертенс – отличный футболист, – рассказывает Авджи, слова которого приводит журналист Альфредо Педулла. – Однако его подписание выглядит для нас нереальным с экономической точки зрения», – заключил рулевой «Трабзонспора».