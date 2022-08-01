Когда закрывается трансферное окно в Италии

Этим летом Серия А не может похвастаться обилием звёздных переходов игроков. Топ-трансферы в основном совершал «Ювентус». На место проданного в «Баварию» Маттайса де Лихта пришли Бремер и Федерико Кьеза. В пятерке рейтинговых переходов - потеря «Наполи» Калиду Кулибали и «Сассуоло» - Джанлуки Скамакки, оба будут играть в Премьер-лиге.

Отдельно отметим полузащитника Алексея Миранчука, который в эти дни должен сменить «Аталанту» на «Торино», где, скорее всего, будет получать больше игровой практики.

В целом до 1 сентября, когда закрывается трансферное окно, еще много времени, и интересные переходы определенно будут. К тому же первый матч сезона только 13 августа, и у участников Серии А еще много дней, чтобы сыграть составы.