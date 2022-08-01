Камоцци: Миранчук может стать звездой в «Торино»

Агент Франко Камоцци поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

«В «Торино» он получит ключевую роль на поле, у него будет центральная позиция. Там он сможет полностью раскрыться и спокойно заиграть. И даже стать звездой», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

По мнению агента, философия главного тренера «Торино» Ивана Юрича подходит Миранчуку, поэтому у футболиста есть все шансы продолжить выступать на самом высоком уровне.

Сообщается, что сегодня, 1 августа, Алексей Миранчук проходит медосмотр и может подписать контракт с «Торино».