​«Интер» договорился с Санчесом о расторжении контракта

«Интер» и Алексис Санчес достигли договорённости о расторжении действующего контракта. Об этом в социальных сетях рассказывает эксперт из мира трансферов Фабрицио Романо. По его данным, сторонам осталось удалить последние детали и подписать договор о прекращении сотрудничества.

Алексис Санчес выступал за «Интер» с конца лета 2019 года. За это время чилийский нападающий провёл 108 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 23 результативных паса на партнёров.

Следующим клубом Алексиса Санчеса может стать «Марсель». Провансальцы проявляют интерес к 33-летнему чилийцу, который вот-вот обретёт статус свободного агента.