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Чемпионат Италии. Серия А

Спортивный директор «Болоньи»: Ещё точно не знаю, будет ли Шомуродов в команде

01 Августа 2022 • 19:21 Комментировать

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори прокомментировал возможный переход нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова в клуб.

«Еще точно не знаю, будет ли Шомуродов в «Болонье», не могу ответить вам на этот вопрос. Есть ли реальный интерес клуба к нападающему, как пишут в СМИ? Пишут многое, и правду, и ложь», — приводит слова Сартори «Спорт-Экспресс».

Шомуродов играет за «Рому» с августа прошлого года, перебравшись из «Дженоа». В минувшем сезоне футболист принял участие в 40 встречах во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет шесть результативных передач. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Торино Джованни Сартори Элдор Шомуродов
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