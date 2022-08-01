Спортивный директор «Болоньи»: Ещё точно не знаю, будет ли Шомуродов в команде

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори прокомментировал возможный переход нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова в клуб.

«Еще точно не знаю, будет ли Шомуродов в «Болонье», не могу ответить вам на этот вопрос. Есть ли реальный интерес клуба к нападающему, как пишут в СМИ? Пишут многое, и правду, и ложь», — приводит слова Сартори «Спорт-Экспресс».

Шомуродов играет за «Рому» с августа прошлого года, перебравшись из «Дженоа». В минувшем сезоне футболист принял участие в 40 встречах во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет шесть результативных передач. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.