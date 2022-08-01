Кьяер рассказал об эмоциях после возвращения на поле после травмы

Накануне защитник «Милана» Симон Кьяер впервые за восемь месяцев вернулся на поле. 33-летний датчанин, пропустивший вторую половину прошлого сезона по причине травмы колена, принял участие в товарищеской игре с «Марселем» (0:2), выйдя на замену на 73-й минуте игры.

В интервью итальянскому изданию Кьяер рассказал об эмоциях после своего возвращения на поле. «Я сейчас очень счастлив, ведь вернулся после 8-месячной паузы. Это был долгий путь, но временами было весело. Возвращение в команду – это то, ради чего я работал все эти восемь месяцев. Рад работать в клубе и приносить пользу», - заявил футболист.

Также Кьяер отметил, что пока не набрал свою оптимальную форму, но делает все, чтобы к ней приблизиться. «На тренировках я могу делать все, но реальные матчи – здесь все по-другому. Мне нужно играть больше, но с умом», - отметил игрок.