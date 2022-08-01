Леандро Паредес в обозримом будущем может перебраться из «ПСЖ» в «Ювентус». По данным журналиста Гастона Эдула, которыми он делится в социальных сетях, в настоящий момент клубы ведут переговоры. «ПСЖ» продаст Паредеса в Турин, если предложение достигнет 20 миллионов евро.

Отмечается, что Леандро Паредес не настаивает на трансфере. Для 28-летнего хавбека главное готовиться к чемпионату мира, будучи игроком основного состава своей команды.

В России Леандро Паредеса знают главным образом по выступлениям за питерский «Зенит». Именно из российского клуба Паредес перебрался в «ПСЖ» в начале 2019 года.