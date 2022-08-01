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Чемпионат Италии. Серия А

​Дзаньоло оштрафовали за оскорбления «Лацио»

01 Августа 2022 • 17:23 Комментировать

Во время праздничного парада в честь победы в Лиге конференций полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло переборщил с эмоциями. Футболист прямо в микрофон с крыши автобуса скандировал оскорбления в адрес «Лацио» - принципиального соперника «волков».

Адвокаты «Ромы» не стали оспаривать обвинение, а заключили сделку о признании вины, о чём на своих страницах сообщает Football Italia. Таким образом, Дзаньоло и его клуб выплатят по 4 тысяч евро штрафа. Деньги пойдут на благотворительность. 

Напомним, что в финале Лиги конференций в мае «Рома» обыграла «Фейеноорд» - 1:0. Автором единственного гола стал как раз Николо Дзаньоло.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Николо Дзаньоло
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