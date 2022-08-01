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Чемпионат Италии. Серия А

Воронков прокомментировал переход Миранчука в «Торино»

01 Августа 2022 • 16:51 Комментировать

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, поделился мнением о переходе игрока в «Торино».

«Я очень рад за то, что у Леши начнется новая жизнь. Он уже полностью прошел адаптацию в Италии в плане языка, социума и так далее. Теперь пришло время по-настоящему заиграть», — цитирует Воронкова «РБ Спорт».

Специалист считает, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не доверял Миранчуку, но когда игрок появлялся на поле, то давал результат.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук перейдет в «Торино» на правах аренды с правом выкупа за 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук Александр Воронков
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