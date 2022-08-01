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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» рассказал о состоянии Маккенни

01 Августа 2022 • 16:48 Комментировать

Полузащитник Уэстон Маккенни пропустит старт сезона 2022/2023 - американский полузащитник угодил в лазарет с травмой плеча. «Ювентус» рассказал об итогах обследования, которое прошёл Маккенни в понедельник утром.

«У игрока было выявлено капсульное поражение в левом плече. На реабилитацию Маккенни потребуется три недели», - говорится в сообщении пресс-службы туринского клуба.

Ранее сообщалось, что из-за травмы Поля Погба «Ювентус» не станет продавать Уэстона Маккенни этим летом.

В первом туре Серии А «Ювентус» будет играть на своём поле против «Сассуоло». Игра пройдёт в понедельник, 15 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Уэстон Маккенни
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