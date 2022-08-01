«Рома» и «ПСЖ» никак не могут согласовать трансфер Вейналдума

Джорджиньо Вейналдум в ближайшее время может сменить «ПСЖ» на «Рому». Впрочем, клубы до сих пор не согласовали этот переход. Журналист Джанлука ди Марцио на страницах своего сайта указывает на то, что французский клуб в переговорном процессе постоянно меняет условия.

Судя по всему, разногласия «Ромы» и «ПСЖ» упираются в пункт о выкупе футболиста. Римляне хотят арендовать 31-летнего Вейналдума с правом выкупа, а парижане хотят сделать пункт о выкупе обязательным.

Контакты между «Ромой» и «ПСЖ» продолжаются. Возможно, в ближайшее время клубы придут к общему знаменателю.