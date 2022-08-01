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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» и «ПСЖ» никак не могут согласовать трансфер Вейналдума

01 Августа 2022 • 15:36 Комментировать

Джорджиньо Вейналдум в ближайшее время может сменить «ПСЖ» на «Рому». Впрочем, клубы до сих пор не согласовали этот переход. Журналист Джанлука ди Марцио на страницах своего сайта указывает на то, что французский клуб в переговорном процессе постоянно меняет условия.

Судя по всему, разногласия «Ромы» и «ПСЖ» упираются в пункт о выкупе футболиста. Римляне хотят арендовать 31-летнего Вейналдума с правом выкупа, а парижане хотят сделать пункт о выкупе обязательным.

Контакты между «Ромой» и «ПСЖ» продолжаются. Возможно, в ближайшее время клубы придут к общему знаменателю.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома ПСЖ Джорджиньо Вейналдум Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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